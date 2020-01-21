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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-1-2020 في البنوك المصرية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:31 ص
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بوابة الفجر
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أسعار العملات اليوم

حافظت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-1-2020 ثباتها مقابل الجنيه المصري في البنوك، وتشهد أسعار العملات حالة من الاضطراب مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات الفترة الحالية وجاءت أسعار العملات اليوم في البنوك كما يلي:


 سعر الدولار اليوم 
 15.83 جنيه للشراء
 15.93 جنيه للبيع 

سعر اليورو اليوم 
 17.60 جنيه للشراء
17.74 جنيه للبيع.

 سعر الجنيه الإسترلينى
20.56 جنيه للشراء
 20.77 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى
4.20 جنيه للشراء
4.24 جنيه للبيع.

 سعر الدينار الكويتى 
 51.82 جنيه للشراء
 52.41 جنيه للبيع 

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