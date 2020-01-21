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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-1-2020 في البنوك

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:23 ص
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-1 -2020 أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة مقارنة بالتعاملات الصباحية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع للشراء.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
 15.77 جنيه للشراء.
 15.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
 15.76 جنيه للشراء.
 15.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
 15.76 جنيه للشراء.
 15.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
 15.73  جنيه للشراء.
 15.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
 15.74 جنيه للشراء.
 15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
 
15.76 جنيه للشراء.
15.86جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.75 جنيه للشراء.
 15.85 جنيه للبيع.


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