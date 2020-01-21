وكيل "صحة البحر الأحمر" يشدد على نظافة "حميات الغردقة"

أقسام المستشفى، والاستقبال والطوارئ والقسم الداخلي والعزل.

واطمأن "مرعي"

على توافر الأدوية والمستلزمات وحسن سير العمل وانتظامة، موكدًا على جميع الأطباء، بحسن معاملة المرضى وذويهم.



وأكد خلال جولته بمستشفى الحميات، على تكثيف أعمال النظافة، والالتزام بالزي الرسمي لجميع الأطقم الطبية، وحسن استقبال ومعاملة المرضى وذويهم.





وأوضح أنه لا تهاون مع أي مقصر في عمله، ولا بد من العمل بإخلاص لخدمة المواطنين.