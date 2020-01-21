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وكيل "صحة البحر الأحمر" يشدد على نظافة "حميات الغردقة"

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:17 ص
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وكيل مديرية الصحة
وكيل مديرية الصحة
محمد طه
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تفقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى حميات الغردقة، مساء أمس الإثنين، وبرفقته مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وزار أقسام المستشفى، والاستقبال والطوارئ والقسم الداخلي والعزل.

واطمأن "مرعي" على توافر الأدوية والمستلزمات وحسن سير العمل وانتظامة، موكدًا على جميع الأطباء، بحسن معاملة المرضى وذويهم.

وأكد خلال جولته بمستشفى الحميات، على تكثيف أعمال النظافة، والالتزام بالزي الرسمي لجميع الأطقم الطبية، وحسن استقبال ومعاملة المرضى وذويهم.

وأوضح أنه لا تهاون مع أي مقصر في عمله، ولا بد من العمل بإخلاص لخدمة المواطنين.
وكيل "صحة البحر الأحمر" يشدد على نظافة "حميات الغردقة"
وكيل "صحة البحر الأحمر" يشدد على نظافة "حميات الغردقة"
وكيل "صحة البحر الأحمر" يشدد على نظافة "حميات الغردقة"
وكيل "صحة البحر الأحمر" يشدد على نظافة "حميات الغردقة"
وكيل "صحة البحر الأحمر" يشدد على نظافة "حميات الغردقة"
وكيل "صحة البحر الأحمر" يشدد على نظافة "حميات الغردقة"
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الكلمات المفتاحية

وكيل الصحة وزارة الصحة صحة البحر الأحمر حميات الغردقة

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