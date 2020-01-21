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تفاصيل جديدة بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:43 ص
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الطائرة الأوكرانية المنكوبة
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
وكالات
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كشفت هيئة الطيران المدني في إيران، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في مطار الخميني بطهران.


وقالت هيئة الطيران المدني الإيرانية، في تقرير لها إن صاروخين من طراز "TOR-M1" استهدفا الطائرة الأوکرانية التي راح ضحيتها 176 راكباً أغلبهم كنديون وإيرانيون.


وفي بداية الأمر تكتمت هيئة الطيران المدني عن التفاصيل، رغم إعلان الحرس الثوري أن أحد عناصره أطلق صاروخا قصير المدى باتجاه الطائرة عن طريق الخطأ.

 

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، وبعد أيام على نكران مسؤوليته عن حادثة الطائرة الأوكرانية، التي أسقطت فجر الثامن من يناير، أن صاروخا أطلق باتجاهها، لكنه انفجر قرب الطائرة، قائلاً "إن الطائرة حرفت مسارها للعودة"، وهو ما نفته لاحقاً أوكرانيا بالخرائط.

 

وقال قائد القوة الجوفضائية في الحرس، أمير علي حاجي زاده، في حينه، إن الحرس ظن أن الطائرة الأوكرانية صاروخ كروز، كاشفاً أن الحرس أطلق صاروخا قصير المدى فجر ذلك اليوم باتجاهها.

 

ودعت كل من أوكرانيا وكندا، إلى إرسال الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا أو فرنسا، من أجل التحقيق ومعرفة مزيد من التفاصيل، إلا أن المسؤولين في إيران عبروا عن تصريحات متناقضة خلال الأيام الأخيرة حول إمكانية إرسالهما للفحص في الخارج.

 

وفي آخر تلك التصريحات تأكيد إيران، الثلاثاء، أنها لن ترسلهما إلى الخارج بل ستعمد إلى تحليلهما في طهران، لكن هيئة الطيران المدني أوضحت أنها طلبت معدات ضرورية من أميركا وفرنسا لتفريغ بيانات الصندوقين، دون تلقي أي رد إيجابي.

 

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