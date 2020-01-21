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من 35 لـ40 دقيقة.. السكة الحديد تُعلن تأخيرات القطارات اليوم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:19 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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أعلنت وزارة النقل اليوم الثلاثاء، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حددت معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، الناتجة عن استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك الحديدية وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

لتشمل التأخيرات أولًا: خط القاهرة - الإسكندرية، الذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة - السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: منطقة القاهرة -  أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط - أسوان مدة 40 دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها - بور سعيد، الذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا - المنصورة - دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 35 دقيقة.

وتعتذر السكك الحديد للمسافرين لهذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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