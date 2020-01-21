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تعرف على حجم إصابة راشفورد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:54 ص
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راشفورد
راشفورد
محمد الدمتناوي
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تلقى فريق مانشستر يونايتد، صدمة كبيرة، بسبب إصابة نجم الفريق الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، والتي سيبتعد بها كثيرا عن المشاركات مع الفريق في الفترة المقبلة.


حجم إصابة راشفورد

وكان راشفورد قد تعرض لإصابة في الظهر خلال مشاركته في مباراة الأربعاء الماضي أمام فريق وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.


وكان راشفورد قد شارك بديلاً في الدقيقة 63 ليتم إستبداله في الدقيقة 68.


راشفورد يغيب عن ثنائية ليفربول

وغاب ماركوس راشفورد عن مباراة فريقه أمام ليفربول، مساء الأحد الماضي، والتي خسرها الشياطين الحمر بنتيجة 2-0.


راشفورد يورط مانشستر يونايتد بعد إصابته

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن راشفورد سوف يبتعد عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين أو ثلاثة أشهر بسبب إصابة الظهر.


أبرز المباريات المتوقع غياب راشفورد عنها مع المانيو

ومن المتوقع أن يغيب راشفورد عن مباراة مانشستر سيتي في إياب مباراة الكابيتال وان، يوم الأربعاء 29/1 على ملعب الاتحاد.


بالإضافة إلى مباراة تشيلسي يوم 17/2 في الدوري الإنجليزي، ولقاء كلوب بروج في الدوري الأوروبي، وكذلك مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي وتوتنهام والمقرر إقامتها أحد أيام 1 و7 و14 من شهر مارس المقبل.


راشفورد أحد أبرز العناصر مع اليونايتد هذا الموسم

ويغيب الدولي الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد عن فريقه وهو في أفضل حالاته بعد أن سجل 16 هدفاً في أخر 21 مباراة لمانشستر يونايتد.


ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة.
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