مفاجأة.. بند في عقد ميسي يسمح له بالرحيل في حالة واحدة







ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن الاسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وضع بند سري في عقده مع البلوجرانا، يسمح له بالرحيل عن النادي الكتالوني.





بند ميسي السري في عقده مع برشلونة



وأوضحت صحيفة "أي بي سي" الإسبانية، أن ليونيل ميسي وضع بند سري يتيح له إمكانية الرحيل من صفوف البلوجرانا في حالة استقلال إقليم كتالونيا، وذلك عندما جدد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.





كما أشار موقع "دويتشه فيله"، على أن ميسي طالب بإدراج هذا البند عندما جدد عقده مع النادي الكتالوني، والذي يمتد لصيف 2021.





وشهد إقليم كتالونيا وعاصمته برشلونة في السنوات القليلة الماضية احتجاجات تطالب بالانفصال عن إسبانيا، وترافق ذلك مع أسئلة عن مصير النادي الكتالوني في حال حدوث الانفصال.





ميسي يقود برشلونة لصدارة الدوري والهدافين



وواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة تألقه مع البلوجرانا بعدما نجح في قيادتهم لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد هدف الأخير أمام غرناطة في الجولة الماضية بالدوري،والتي أنتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.





كما استمر النجم الأرجنتيني في توهجه بالفترة الأخيرة على الرغم من إصابته في بداية الموسم، إلا أنه تمكن من تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدفا، متفوقا بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد.