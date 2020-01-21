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أستاذ تمويل: استمرار الأزمة الليبية يصطدم بطموحات أفريقيا في التنمية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:06 ص
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هشام إبراهيم
هشام إبراهيم
الفجر
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ تمويل واستثمار، إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر برلين، وقمة بريطانيا - أفريقيا للاستثمار يؤكد هذا، لافتا إلى أن توافر الاستقرار والأمن في المنطقة يدعم الاستثمار ويوفر التنمية للمواطن. 

وأضاف "إبراهيم"، خلال استضافته في برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن اشتعال الأزمة الليبية يؤثر على القارة الأفريقية والأوروبية معا، وأمن البحر المتوسط يحظى باهتمام كبير من دول أفريقيا وأوروبا.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، على ضرورة التحرك السريع والعاجل بشأن الأزمة الليبية، لأن استمرارها على هذا الوضع يصطدم بكل طموحات التنمية للقارة الأفريقية، وأهداف التنمية المستدامة لأفريقيا 2063.

وأوضح أن مصر تدرك جيدا التأثير السلبي للصراعات في منطقة الخليج والدول العربية، ومن هنا جاء اقتناع مصر بأهمية الاستقرار السياسي والأمني، بما ينعكس على مصلحة المواطنين.
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الكلمات المفتاحية

مصر قمة بريطانيا افريقيا اﻻستثمار

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