أستاذ تمويل: استمرار الأزمة الليبية يصطدم بطموحات أفريقيا في التنمية



وأضاف "إبراهيم"، خلال استضافته في برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن اشتعال الأزمة الليبية يؤثر على القارة الأفريقية والأوروبية معا، وأمن البحر المتوسط يحظى باهتمام كبير من دول أفريقيا وأوروبا.





وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، على ضرورة التحرك السريع والعاجل بشأن الأزمة الليبية، لأن استمرارها على هذا الوضع يصطدم بكل طموحات التنمية للقارة الأفريقية، وأهداف التنمية المستدامة لأفريقيا 2063.



وأوضح أن مصر تدرك جيدا التأثير السلبي للصراعات في منطقة الخليج والدول العربية، ومن هنا جاء اقتناع مصر بأهمية الاستقرار السياسي والأمني، بما ينعكس على مصلحة المواطنين.

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ تمويل واستثمار، إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر برلين، وقمة بريطانيا - أفريقيا للاستثمار يؤكد هذا، لافتا إلى أن توافر الاستقرار والأمن في المنطقة يدعم الاستثمار ويوفر التنمية للمواطن.