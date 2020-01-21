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السيسي: التحديات العالمية يجب أن تشكل حافزا للتعاون بين الجميع

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:16 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الفجر
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما يشهده العالم اليوم من تحديات ينبغي أن تشكل حافزًا إضافيا للتعاون المشترك بين جميع الدول، لما لتلك التحديات من طبيعة عابرة لحدود الدول والقارات.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بفعاليات القمة البريطانية - الأفريقية الاستثمارية، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، أن التحديات التي يشهدها العالم اليوم تؤكد حتمية التكاتف والتنسيق الدولي بين الجميع، ودول القارتين الأفريقية والأوروبية لتجاوز هذه التحديات الخطيرة.

وتابع الرئيس: نتطلع في هذا السياق لأن نخرج من اجتماع اليوم بنتائج عملية تلبي أمال وطموحات شعوبنا، وتفي آليات عملية قابلة للتطبيق، وتفتح آفاقًا جديدة في العلاقات الأفريقية - البريطانية.
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الكلمات المفتاحية

لندن القمة البريطانية الأفريقية السيسي

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