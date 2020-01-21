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الرئيس: نتطلع لبناء شراكات جادة بين الأفارقة والشركاء الدوليين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:20 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الفجر
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلعه لبناء شراكات جادة بين الأفارقة والشركاء الدوليين ومنهم المملكة المتحدة، الأمر الذي يتطلب تقديم حزمة متكاملة من أطر التعاون التي تؤسس لعلاقات مستقبلية بناء على عناصر محددة. 

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعاليات القمة البريطانية - الأفريقية الاستثمارية، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، أن هذه العناصر تتمثل في تقديم ضمانات استثمارات حكومية للشركات الدولية ومنها البريطانية على نحو يساهم في طمأنة المستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار المباشر في أفريقيا.

وأشار الرئيس، إلى ضرورة العمل على تهيئة السبل للمبادلات التجارية المشتركة على أسس أكثر عدالة مع القارة الأفريقية، استنادًا إلى المصالح المشتركة بما في ذلك فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الأفريقية، لزيادة التبادل التجاري بين بريطانيا وأفريقيا. 

وأكد على ضرورة توفير التمويل الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأفريقية لكونها مشروعات تساهم في توفير فرص عمل وزيادة الصادرات.
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القمة البريطانية الأفريقية السيسي أخبار

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