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هكذا ظهرت نانسي ابنة رانيا يوسف في العرض الخاص لفيلم "دماغ الشياطين"

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:58 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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لفتت نانسي محمد مختار، ابنة النجمة رانيا يوسف، الأنظار إليها في العرض الخاص لفيلم "دماغ الشياطين" مع والدتها الفنانة رانيا يوسف.

وحرصت نانسي، أن لا تترك والدتها طول فترة العرض الخاص، حيث كانت بجانبها في كل وقت وأيضا أثناء تسجيلها الحوار الخاصة للفيلم.

فيلم "دماغ الشياطين" تدور أحداثه حول إطار درامي ممزوج ببعض الإثارة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول أسرة يقع لها حادث أليم، يدفعها إلى الدخول في صراع كبير بين أفرادها، بسبب تورطهم في جريمة.

فيلم دماغ الشياطين من بطولة رانيا يوسف، باسم سمرة، سلوي خطاب، عمرو عابد، أشرف طلبة؛ نادية خيري، وليد الفواز، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.

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نانسي احمد مختار منوعات فن الفجر الفني

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