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قصر المنيل يستضيف شباب البرنامج الرئاسي الأفريقي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:09 ص
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جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
حسام زيدان
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استضاف متحف قصر الأمير محمد علي في المنيل، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة APLP، حيث كان في استقبالهم مدير عام المتحف الدكتور ولاء الدين بدوي، لتشجيعهم والترحيب بهم في بلد الحضارات مصر.

واصطحب "مشرفي"، وأمناء المتحف، الشباب في جولة بين معالمه الأثرية، حيث زاروا سراي الإقامة، سراي العرش، وسراي الاستقبال، ومتحف الصيد.

ووصف الشباب الجولة بـ"الرائعة"، وأبدوا انبهارهم وسعادتهم بمشاهدة العمارة والفنون الإسلامية في العصر الحديث عن قرب.

ويأتي البرنامج الرئاسي لتأهي الشباب في إطار دور مصر الريادي، ورئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام، وأيضًا في إطار دور وزارة السياحة والآثار في تحفيز الشباب الأفريقي في معرفة التراث والحضارة المصرية من كافة الحقب التاريخية.

شهد الزيارة 80 شابًا من شباب من مختلف دول أفريقيا ومن جميع الدول المشاركة في الاتحاد الأفريقي، وحرصوا على التقاط العديد من الصور داخل معالم القصر الأثرية.
قصر المنيل يستضيف شباب البرنامج الرئاسي الأفريقي
قصر المنيل يستضيف شباب البرنامج الرئاسي الأفريقي
قصر المنيل يستضيف شباب البرنامج الرئاسي الأفريقي
قصر المنيل يستضيف شباب البرنامج الرئاسي الأفريقي
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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر متحف قصر المنيل متحف قصر الامير محمد علي في المنيل قصر المنيل البرنامج الرئاسي للشباب الافريقي مصر

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