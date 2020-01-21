بعد ساعتين من طرحه.. كليب محمد رمضان الجديد "كازانوفا" يحقق مشاهدات قياسية (فيديو)







من جانب آخر، يعكف رمضان على تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني البرنس، ولقد انتهى من تصوير بعضها ويعتبر ثاني تعاون بينه وبين المخرج محمد سامي بعدما تعاونا في الأسطورة.



ويضم البرنس نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.









طرح الفنان محمد رمضان أحدث كليباته بعنوان "كازانوفا"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعدما روج لطرحها عبر حساباته الرسمية.وحقق الكليب مشاهدات قياسية، تجاوزت 222,665 مشاهدة، بعد ساعتين فقط من طرحه.