كليب حكيم الجديد "الموضة السنة دي" يتخطى مليون مشاهدة (فيديو)

طرح المطرب الشعبي حكيم، فيديو كليب أغنيته الجديدة" الموضة السنة دي" ولذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" .





الأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق.





وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 890,453 مشاهدة منذ طرحها في 16 يونيو الجاري.



