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كليب حكيم الجديد "الموضة السنة دي" يتخطى مليون مشاهدة (فيديو)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:16 ص
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بوابة الفجر
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طرح المطرب الشعبي حكيم، فيديو كليب أغنيته الجديدة" الموضة السنة دي" ولذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" .

الأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق.

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 890,453  مشاهدة منذ طرحها في 16 يونيو الجاري.

يذكر أن حكيم، طرح مؤخرًا أغنية "سيبونا فى حالنا" التى حققت أعلى نسبة مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأثارت ضجة كبيرة وإثارة كبيرة بين جمهوره، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج .
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