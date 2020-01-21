بوابة "العمرة" تزف بشرى لراغبي زيارة بيت الله الحرام

بوابة الحج والعمرة الجديدة تقضي على النصابين والسماسرة









ولفت إلى أن السماسرة الآن، لا يستطيعون الحصول على تأشيرة مثل الماضي، ولذلك يلجئون إلى التشكيك في بوابة العمرة.



ونوه بأن الهدف من إنشاء بوابة العمرة الإلكترونية، حماية حقوق المواطن، وأن العام الماضي شهد عودة 600 معتمرًا من السعودية، بسبب ذهابهم إليها من دون وجود سكن أو انتقالات، وأن النظام السعودي لا يعطي التأشيرة، من دون وجود سكن أو انتقالات أو برنامج متكامل للعمرة.





واختتم بأن "بوابة الحج والعمرة الجديدة تقضي على النصابين والسماسرة، مفيش حد هيطلع للعمرة في مصر، إلا في ظل وجود سكن وانتقالات بالسعودية".



قال الدكتور أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، إن النظام السعودي الجديد، لا يوجد فيه شيء يسمى الحصول على التأشيرة فقط، ولكن هناك ما يسمى برنامج العمرة، الذي يشمل التأشيرة والانتقالات والسكن.وأشار "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إلى أن السمسار في ظل وجود بوابة العمرة الإلكترونية دوره انتهى.