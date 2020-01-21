موعد قرعة تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، حول القاهرة لمتابعة قرعة تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.





موعد قرعة تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة



تقام قرعة كأس العالم لقارة إفريقيا فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت جرينتش، وستذاع القرعة التى ستقام فى أحد فنادق القاهرة على قناة On Sport HD.

تصنيف المنتخبات قبل قرعة كأس العالم



التصنيف الأول :

مصر، السنغال، تونس، نيجيريا، الجزائر، المغرب، غانا، الكاميرون، مالي والكونغو الديمقراطية.

التصنيف الثانى :

بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، غينيا، أوغندا، كاب فيردي، الجابون، بنين، زامبيا، الكونغو

التصنيف الثالث :

مدغشقر، موريتيانيا، ليبيا، موزمبيق، كينيا، إفريقيا الوسطى، زيمبابوي، النيجر، ناميبيا، غينيا بيساو.

التصنيف الرابع :

مالاوي، أنجولا، توجو، السودان، رواندا، غينيا الاستوائية، تنزانيا، إثيوبيا، ليبيريا، جيبوتي.