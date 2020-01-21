وزير الاستثمار البريطاني: "نرى طموح الرئيس السيسي"

علق وزير الاستثمار البريطاني، جراهام ستيوارت، على القمة البريطانية - الإفريقية، قائلًا إنها تؤكد نية بريطانيا في الاستثمار في إفريقيا، متابعًا: "نتعاون لخلق إزدهار في مصر وإنجلترا والقارة والإفريقية".



وأضاف "ستيوارت"، في لقاء خاص مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، الاثنين، أنهم يرون طموح الرئيس عبد الفاح السيسي، والبنية التحتية التي تقوم بها مصر، والتي تقوم بخلق فرصًا للاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن مصر تصمم على توفير فرص عمل للشعب.



وأشار الوزير البريطاني، إلى أن هناك تعاون بين بريطانيا ومصر، وأنهم لديهم العديد من المشروعات في مصر، مضيفًا أنه يتم ضخ أموالًا كثيرةً للاستثمار في الطاقة، لافتًا إلى أن الاستثمار في الطاقة خير دليل على التعاون بين البلدين.

