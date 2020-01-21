وزير العدل عن تطوير المحاكم: "لازم يكون في دورة مياه"



وأشار "مروان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "مينفعش غرفة المداولة تكون غير لائقة، ومقاعدها مكسورة، لازم يكون في دورة مياه"، موضحا أنهم يعملون على تطوير المحاكم وقاعات المداولة.



وأوضح وزير العدل، أنه وجه بأن يكون هناك شركة نظافة تهتم بمظهر ونظافة قاعات المحاكم، وغرف المداولة لصالح المواطن، والقضاة.



قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن ملف تطوير المحاكم والشهر العقاري من ضمن أولوياته، موضحا أن تطوير المحاكم يسير على شقين، وهما: بيئة العمل التي يعمل فيها القاضي، والشق الآخر يعتمد على ميكنة العمل.