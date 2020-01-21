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اتحاد المهن الطبية يزف بشرى سارة للأطباء

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:02 ص
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نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
منى صموئيل
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عرضت نقابة الأطباء على مجلس اتحاد المهن الطبية، مقترحًا تقدم به الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، بزيادة معاش الأطباء من 800 إلى 1000 جنيه.

ووافق مجلس نقابة الأطباء على المقترح، وتم عرضه على اتحاد المهن الطبية لتطبيقه على أعضاء الأربع نقابات: الأطباء، الأسنان، الصيادلة والبيطريين، لكي يتم عرضه على الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية المقرر لها الجمعة 14 فبراير.
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