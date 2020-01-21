Advertisements
Advertisements
Advertisements

تامر أمين: "ترابيس محمد صلاح عظيمة"

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:46 ص
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي تامر أمين، على إحراز نجم فريق ليفربول، اللاعب محمد صلاح، هدفًا في مرمى فريق مانشستر يونايتد، مشيرا إلى أن فرحة اللاعب بالهدف كانت هيسترية، مضيفا: "جسم محمد صلاح بسم الله ماشاء الله عليه، واضح أنه بيدرب كويس".

وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، أن الصحف الإنجليزية تغزلت في جسد محمد صلاح، ووصفوا عضلات بطنه بالمذهلة، متابعا: "والله العظيم محمد صلاح يدخل بالصورة دي مسابقات كمال الأجسام".

واستطرد الإعلامي تامر أمين: "ترابيس محمد صلاح عظيمة، لافتا إلى أن ليفربول أصبح ناديًا مشهورًا عالميًا بسبب محمد صلاح، معتبرًا أن مباريات ليفربول أصبحت لا تقل أهمية عن مباريات منتخب مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح تامر أمين أخبار

أخبار تهمك

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

منذ حوالي 4 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 9 ساعات

توتنهام يقترب من خطف مهاجم ريال مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 15 ساعة

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ حوالي 13 ساعة

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

منذ أقل من نصف ساعة

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن صفقة القرن

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يحدد قيمة أشرف حكيمي للموافقة على بيعه

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ماذا قال محمد صلاح عن اعتزال عصام الحضري دوليا

حمدي نوح يكشف سبب انخفاض حماس محمد صلاح عند إحراز الأهداف

عاجل.. عطل فني باستوديو تامر أمين على الهواء

تامر أمين يقع في موقف محرج على الهواء بسبب "عطل لمبة"

تامر أمين يطالب محمد صلاح بترك ليفربول حال تعاقد النادي مع مهاجم إسرائيلي (فيديو)

تامر أمين يطالب محمد صلاح بالرحيل عن "ليفربول"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

07:31 ص

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

11:26 م

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

04:35 ص

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status