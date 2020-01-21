عقب الإعلامي تامر أمين، على إحراز نجم فريق ليفربول، اللاعب محمد صلاح، هدفًا في مرمى فريق مانشستر يونايتد، مشيرا إلى أن فرحة اللاعب بالهدف كانت هيسترية، مضيفا: "جسم محمد صلاح بسم الله ماشاء الله عليه، واضح أنه بيدرب كويس".



وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، أن الصحف الإنجليزية تغزلت في جسد محمد صلاح، ووصفوا عضلات بطنه بالمذهلة، متابعا: "والله العظيم محمد صلاح يدخل بالصورة دي مسابقات كمال الأجسام".



واستطرد الإعلامي تامر أمين: "ترابيس محمد صلاح عظيمة، لافتا إلى أن ليفربول أصبح ناديًا مشهورًا عالميًا بسبب محمد صلاح، معتبرًا أن مباريات ليفربول أصبحت لا تقل أهمية عن مباريات منتخب مصر.

