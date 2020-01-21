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تسريبات جديدة للإخواني حسين بديني تفضح أيمن نور

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:16 ص
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لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، تسريبًا صوتيًا للإخواني حسين بديني يفضح فيه أيمن نور، ومخطط المقاول الهارب محمد علي لتخريب البلاد.

وقال "بديني"، خلال التسريب الذي أذيع، إن "أيمن مش جاد في موضوع الثورة، وبتاع مصلحته في الأول والآخر.. وعشان كده أنهيت علاقتي به وليس آسفا على ذلك".

وتضمن التسريب رسالةً إلى الهارب محمد علي، حيث انتقد "بديني" ظهور محمد علي مع وائل غنيم، قائلا: "ظهور محمد علي مع وائل غنيم كان غلط وظهوره معاه قلل من شعبيته.. غنيم كارت اتحرق خلاص".
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