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عاجل.. سقوط 3 صواريخ بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:24 م
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سقوط صواريخ - أرشيفية
سقوط صواريخ - أرشيفية
الفجر
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سقط 3 صواريخ قرب المنطقة الخضراء في بغداد، مساء اليوم الإثنين، وانطلقت صافرات الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وتشهد العراق تجددت مواجهات بين آلاف المتظاهرين بين الحكومة والقوات الأمنية، في وقت سابق من اليوم، وسط بغداد، وهذا قبل يوم من إنتهاء المهلة التي أعطوها للسلطات لتنفيذ إصلاحات يطالبون بها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وترتفع أصوات المتظاهرين منذ بدء شهر أكتوبر الماضي، مطالبين الحكومة بإجراء إنتخابات تشريعية مبكرة إستنادا إلى مسار انتخابي جديد، وإختيار رئيس وزراء مستقل، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين يحتكرون السلطة منذ ما يقارب 17 عاماً، لمدة لا تتجاوز الاسبوع للتنفيذ وإلا فالتصعيد.

وتشهد بغداد ومدن جنوبية بدءًا من يوم أمس الأحد، عمليات احتجاجية عديدة أدت الى إغلاق الطرق والجسور بالإطارات المشتعلة، قبل ساعات من إنتهاء المهلة المحددة من طرف المحتجين.

وواصل هؤلاء القيام بالأمر نفسه صباح اليوم، لكن إستطاعت القوات الأمنية التصدي لإيقاف أعمال الشغب، إذ أعلن الجيش في بيان أنه اعتقل تسعة متظاهرين وأعاد فتح الطريق الرئيسية في العاصمة.

وقد أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وإعادة فتح الطرق المغلقة، مما أدى إلى حدوث حالات اختناق في صفوف المحتجين.

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الكلمات المفتاحية

صاروخ بغداد المنطقة الخضراء

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