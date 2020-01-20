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شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:24 م
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صالح جمعة
صالح جمعة
علي نبوي
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أوضح الإعلامي أحمد شوبير أخر تطورات عروض صالح جمعة لاعب الأهلي التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية :"صالح جمعة ليس لديه أي عروض عربية، ولكنه يملك عروض محلية".

وأضاف :"صالح جمعة وضع مقابل مادي معين لأي ناد يرغب في التعاقد معه، وهو مبلغ كبير للغاية".

وتابع :"النادي الإسماعيلي تراجع عن انضمام اللاعب بسبب طلباته المادية الكبيرة".

وواصل :"في حالة عدم احترام صالح جمعة لموهبته ستكون أيامه معدودة ومحدودة وعليه إعادة حساباته مرة أخرى".

وزاد :"كلمة رينيه فايلر أمس كانت قاسية عندما قال أتمنى له التوفيق بعيدا عن النادي الأهلي".

وأتم حديثه :"لدينا نماذج كبيرة رائعة ونماذج أخرى، نتمنى له التوفيق والنجاح في النادي الذي سيلعب له لأن موهبة مثله خسارة أن لا تتواجد في الملاعب".
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صالح جمعة رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة آخر تطورات

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