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أخبار برشلونة اليوم الإثنين: كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين وخطوة مفاجئة من نيمار ضد البرسا والعثور على خليفة إنييستا

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:53 م
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اخبار برشلونة اليوم
اخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 20 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على فريق غرناطة بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 20 - 1 - 2020 :-

- مارتينيز يشعل الصراع بين عملاقي مانشستر.. وبرشلونة في الصورة

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كلا من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، سينضمان إلى سباق المنافسة على ضم النجم الأرجنتيني الشاب وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وليس المركاتو الشتوي الجاري، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن دخول عملاقي مانشستر في صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، سيؤدي إلى رفع سعره بالتأكيد خلال الميركاتو الصيفي المقبل كما أن السيتي يرغب بشدة في الحصول على خدمات اللاعب في ظل تقدم سيرخيو أجويرو، مهاجم الفريق الأساسي، في السن حيث يبلغ اللاعب الـ32 من عمره.

- مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نيمار غير رأيه في الساعات القليلة القادمة وقرر البقاء مع نادي باريس سان جيرمان وأكد أنه لا يمانع في تجديد عقده مع الفريق، كما أكدت الصحيفة أن ممثلي نيمار بدأوا بالفعل في الاجتماع مع نادي باريس سان جيرمان ومناقشة كل الأمور حول تجديد عقد النجم البرازيلي مع الفريق الفترة القادمة.

- مدرب برشلونة الجديد يحرج فالفيردي

أشاد العديد من المحللين والنقاد بوسائل الإعلام في إسبانيا بمستوى برشلونة في أول مباراة مع كيكي سيتين، رغم الفوز الهزيل بهدف دون رد من توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومن جانبه قال لويس كانوت الصحفي في صحيفة موندو ديبورتيفو إن برشلونة لعب تمريرات سريعة من لمسة واحدة بالأمس أكثر من بقية الموسم كامل مع فالفيردي.

- هل عثر برشلونة على "إنييستا الجديد"؟

نال الشاب ريكي بويج ثقة المدرب الجديد للبارسا كيكي سيتين خلال المباراة التى أقيمت امس، وشارك اللاعب فى الدقيقة 71 بدلًا من إيفان راكيتيتش، ليلعب بويج بشكل مميز فى منتصف الملعب وإستطاع أن يمرر للأمام بشكل رائع، وظهر بانه سيكون أحد اللاعبين الأساسيين خلال الفترة القادمة بسبب طريقة لعبه المُشابهة لقائد برشلونة السابق اندرياس إنييستا بسبب مميزاته فى تدوير الكرة وفى المساندة الهجومية وأيضًا قدرته على خلق الفرص بجانب تمريراته الصحيحة.

- كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين والمهاجم الجديد لبرشلونة

أوضحت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أنه من المقرر ان تجتمع اللجنة الفنية للبارسا اليوم الإثنين، من اجل اتخاذ القرارت النهائية لهذا السوق الشتوي وموقف الراحلين أيضاً، ويقرر كيكي سيتين مدرب برشلونة ما اذا كان هناك توقيع مع رأس حربة جديد، حيث أن اللجنة الفنية لديها أسماء منها :- داني أولمو، بيدرو رودريجيز وبياتيك.

- ماذا تغير في برشلونة بعد رحيل فالفيردي وتعيين كيكي سيتين؟

أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن هناك بعض التغييرات قد حدثت في البارسا بعد رحيل ارنستو فالفيردي مدرب الفريق السابق وتعيين كيكي سيتين في الأيام الماضية، وأصبح دفاع البارسا أكثر صلابة في مباراة غرناطة، وأيضا صعود الاظهرة في نفس الخط مع الوسط 3-5-2، وطلب بوسكيتس المتكرر للكرة واللعب بأريحية شديدة مع ثنائي الوسط، وأيضاً تغيير التكتيك من 4-3-3 لـ 3-5-2 في أطوار المباراة.

- نجم برشلونة يواصل استكمال برنامجه العلاجي

بدأ الفرنسي الدولي رحلته العلاجية في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في أعقاب الإصابة القوية التي لحقت به في الفخذ الأيمن، أثناء مواجهة برشلونة ضد ناديه السابق بوروسيا دورتموند الألماني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وأشارت تقارير إسبانية مقربة من النادي الكتالوني، بإمكانية لحاق ديمبلي بمواجهة فريقه المرتقبة ضد نابولي الإيطالي، في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والمقررة 25 فبراير القادم.

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