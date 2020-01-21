التقاضي على درجتين.. تفاصيل تعديل قانون الإجراءات الجنائية

قال الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يقر مبدأ العدالة الناجزة، وإرساء لقيمة الردع في نفوس المدانين.



وأضاف "عبيد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن محكمة النقض مثقلة بعدد كبير جدًا من الدعاوى، وقانون الإجراءات الجنائية خفف الثقل عن النقض، متابعًا: "سيصبح التقاضي على درجتين وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية".



وأشار إلى أن الأحكام الغيابية في قانون الإجراءات الحالي يؤرق حياة الكثيرين، ويثقل كاهل القضاء، والتعديلات الجديدة على القانون تجيز توكيل محام للتمثيل عن المتهم.



ولفت أستاذ القانون، إلى أن التعديل الجديد على قانون الإجراءات الجنائية يقر إعلان إلكتروني لكل جلسات القضايا، عبر وصول رسائل نصية على الهواتف المحمولة بمواعيد الجلسات.

