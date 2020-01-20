Advertisements
Advertisements
Advertisements

حلمي النمنم: يجب مراجعة الأفكار والمفاهيم التي روجت لها داعش

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:38 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إنه يجب مراجعة الأفكار والمفاهيم والمصطلحات التي روجت لها تنظيم "داعش" والمتطرفين، مشيرًا إلى أن المراجعات الفكرية يقصد بها فريق أومفكر أوكاتب أوباحث أو نشط يراجع الأفكار المطروحة.

وأضاف "النمنم"، خلال حواره مع فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن سيرة الإمام أبو حامد الغزالي شملت العديد من مراجعة الأفكار والمفاهيم مثل: كتاب "المنقذ من الضلال"، لافتًا إلى أن هناك مراجعات تمت بعد 2001 في سجن العقرب الذي يشمل المدانين في قضية اغتيال الرئيس محمد أنور السادات.

وأكد وزير الثقافة السابق، أنه يجب مراجعة الكثير من المفاهيم والمصطلحات التي تنقل لنا عبر التاريخ، لافتًا إلى أنه يعمل على تحليل مصطلح "الحاكمية"؛ حيث قام بالرجوع إلى آيات الحاكمية في القرآن الكريم؛ وهو ليس مقصود به في اللغة العربية بأنه ما نفهمه الآن "نظام الحكم"، موضحًا أن الحكم في اللغة العربية يعني الفصل بين متخاصمين أما الحاكم يعني ولي الأمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الثقافة وزارة الثقافة داعش حلمي النمنم الفجر التطرف الأفكار المتطرفة

أخبار تهمك

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ 13 دقيقة

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ يوم

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

الآن

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ يوم

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم الإثنين: كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين وخطوة مفاجئة من نيمار ضد البرسا والعثور على خليفة إنييستا

منذ ساعة الا ربع

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 20 / 1 / 2020: قرار مفاجيء من صالح جمعة.. موعد الظهور الأول لـ "بادجي" مع الأحمر.. غياب نجم الفريق أمام بيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ يوم

أخبار ريال مدريد الإثنين: الريال يحسم أولى صفقاته الشتوية.. 80 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى.. حقيقة انضمام فان دي بيك إلى الملكي

منذ 40 دقيقة

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

الآن

موضوعات متعلقة

"النمنم": بناء الإنسان فكريًا وثقافيًا وتعليميًا لا يعني تحصينه من الأفكار الإرهابية

حلمي النمنم: كل ثورات مصر في العصر الحديث بدأت في القاهرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

09:40 م

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

08:02 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status