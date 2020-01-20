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خاص - منتخب الشباب يعلن المشاركة في كأس العرب تحت 20 سنة والفراعنة فى مجموعة صعبة

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:26 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة عن مشاركة الفراعنة الصغار فى بطولة كأس العرب تحت 20 عام والتى ستقام فى السعودية فى الفترة من 17 فبراير القادم وحتى 5 مارس الجاري.


وستقام البطولة بمشاركة 16 منتخب يقسم على 4 مجموعات، كل مجموعة تتكون من 4 فرق، وتُعد أبرز المنتخبات المشاركة كل من مصر، تونس، الجزائر، السعودية، الإمارات، موريتانيا، فلسطين، جيبوتي، جزر القمر.


وتقع مصر ضمن مجموعة تضم كل من السعودية وفلسطين والجزائر.


وأكد ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عام فى تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن إحتكاك المنتخب واللاعبين فى ذلك البطولة سيكون مفيد للاعبين بشكل كبير فى إطار الإستعدادات لتكوين منتخب قوي.


وأضاف " ربيع ياسين" المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب قائلاً :" أنا محتاج مباريات كثيرة للوقوف على مستوي اللاعبين لذلك البطولة ستكون مفيدة خاصة وإننا سنواجه منتخبات قوية.

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