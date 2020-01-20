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الوزراء: الدولة حريصة على إعطاء أهالي النوبة حقوقهم

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:27 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن أهالي النوبة استقبلوا رئيس الوزراء باحتفالات شعبية خلال صرف التعويضات، مؤكدًا أن الدولة حريصة على إعطاء كل ذي حق حقه، وخاصة في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الاثنين، على أن كل من له حق سيحصل عليه بالدستور والقانون، وأن الدولة حريصة على إعطاء أهالي النوبة حقوقهم وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي المستحق في المرحلة الأولى حوالي 6135 مستحق، لافتًا إلى أن هناك مرحلة ثانية، مؤكدًا أن الدولة جادة في هذا الملف.
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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الفجر أهالي النوبة أسوان

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