آدم يطرح كليب "متخافيش" من فيلم "أحلى صحبه" (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أحلى صحبه" الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "متخافيش" للمطرب اللبناني "آدم"، وهو ايضا بطل العمل، وذلك تمهيدا لطرح الفيلم في موسم صيف "٢٠٢٠" .





متخافيش غناء "آدم" ومن كلمات "احمد علي موسي" و الحان "مدين" وتوزيع "احمد عبد السلام" وانتاج وليد توفيق بولاريس وسيناريو وحوار احمد البيه واخراج محمد حمدي ومن المقرر ان يتم طرحه بالسينمات في موسم صيف ٢٠٢٠.





وتم طرح الاغنيه كأولي الخطوات التسويقيه للعمل ومن المقرر خلال الفتره القادمه طرح العديد من الحملات الدعائيه .