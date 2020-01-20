محافظ أسوان: نسير بخطى ثابتة.. وننفذ تعليمات السيسي بحذافيرها



وأشار "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن رد فعل أهالي النوبة وفرحتهم بالتعويض أسعد الجميع، معلنا فتح باب تلقي طلبات التعويض اعتبارا من مطلع فبراير، حيث هناك نحو 3600 شخصا لم يقدموا بعد بالأوراق التي تثبت أحقيتهم في التعويض.



وأضاف محافظ أسوان، أن تعويض المواطن يتم عن طريق اختياره ورغبته، لافتا إلى أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظة على أعلى مستوى، وهناك اهتمام بالقرى، وكل مكان في أسوان، معلقا: "نسير بخطى ثابتة، وننفذ توجيهات الريس بحذافيرها".



قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن احتفالية تسليم تعويضات أهالي النوبة اليوم، كانت وفاء بوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعويض المتضررين من أهالي النوبة من بناء السد العالي.