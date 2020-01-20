رانيا يوسف في العرض الخاص لفيلم "دماغ الشياطين"

حرصت النجمة رانيا يوسف، على حضور العرض الخاص لفيلمها "دماغ الشياطين"، وذلك بحضور الفنان باسم سمرة، وباقي فريق العمل.



وسجلت الفنانة رانيا يوسف، عدة حوارت لاتحدث عن دورها في الفيلم، كما التفتت بعض الصور التذكارية خلال العرض الخاص.



فيلم "دماغ الشياطين" تدور أحداثه حول إطار درامي ممزوج ببعض الإثارة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول أسرة يقع لها حادث أليم، يدفعها إلى الدخول في صراع كبير بين أفرادها، بسبب تورطهم في جريمة.



فيلم دماغ الشياطين من بطولة رانيا يوسف، باسم سمرة، سلوي خطاب، عمرو عابد، أشرف طلبة؛ نادية خيري، وليد الفواز، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.