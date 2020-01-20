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بعد احتفاء جوجل بها.. حفيد أول محامية بمصر يكشف تفاصيل حياتها

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:28 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب محمد إسماعيل، حفيد مفيدة عبدالرحمن، أول محامية في مصر، عن سعادته باحتفاء محرك البحث جوجل بمولد جدته، معقبا: "أشعر بالفخر والسعادة"، منوها بأنه أمر لم يكن متوقع.

وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، أنه بعد ما تخرج من كلية الحقوق تدرب في مكتبها للمحاماة لمدة عامين، موضحا أنها كانت توكل له دراسة بعض القضايا وتصطحبه معها إلى المحكمة، وكانت تعطي الثقة لكل المتدربين معها في المكتب.

وأضاف أن مفيدة عبدالرحمن مارست مهنة المحاماة لمدة 50 عاما، لافتا أنها كانت أم لتسع أبناء، ولديها 20 حفيد، وكانت تحرص على حضور حفلات المدرسة لأحفادها، مؤكدا أن جدته مارست كل أدوارها في الأسرة والمحاماة على أكمل وجه.
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مفيدة عبدالرحمن جوجل المحاماه القضاء المصري الفجر

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