دبلوماسية سابقة: مصر تعزز الاستثمار في أفريقيا بدلا من المعونات





قالت السفيرة مي عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، إن الإتحاد الإفريقي طوال فترته لم يشهد زخمًا، مثلما حدث خلال فترة ترأس مصر للإتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن مصر قامت بتحرك سياسي وثقافي كبير جدًا خلال ترأسها للإتحاد الإفريقي.وتابعت "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن تلقي القارة السمراء المعونات خلال الفترة السابقة، أثبت أنه لم يكن حلًا لتنمية إفريقيا، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالتسويق للإستثمار في أفريقيا وفقًا للأوليات القارة لأول مرة.وأشارت إلى أن مصر عملت على تسهيل اجراءات الاستثمار، ونقل التكنولوجيا للقارة، لتجهيز القارة السمراء لتلقي الاستثمار من الخارج بدلًا من المعونات.