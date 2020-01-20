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تامر أمين: أردوغان كان منبوذا في مؤتمر برلين

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:13 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي تامر أمين، مجموعة من الصور للرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، معقبا: "الصور دي بتقولنا مصر فين، والناس التانية فين".

وسخر "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، من الصورة المتداولة للرئيس التركي طيب أردوغان وهو يجلس وحيدا في مؤتمر برلين، قائلا: "إنتي جاية تشتغلي إيه، طب حتى وزير خارجة دولته مش قاعد معاه يسليه".

وأضاف الإعلامي تامر أمين، أن أردوغان في ألمانيا كان منبوذا، ولم يتم الاستماع إليه، منوها بأن الأخبار تشير إلى أن أردوغان غادر برلين غاضبا بعد أن شعر أن ليس له دورًا، وأن دعوته كانت "ديكور".
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