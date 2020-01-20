أوكرانيا وإيران يبحثان نقل "الصندوقين الأسودين" للطائرة المنكوبة إلى كييف





أوضح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم الإثنين، أنه بحث مع الممثل الخاص لرئاسة إيران محمد إسلامي، تفاصيل التحقيق بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، وتطرق لمسألة التعويضات التي سوف تدفعها إيران لأسر الضحايا، وتسليم أوكرانيا الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.





ونقل المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية عن فلاديمير زيلينسكي قوله: إننا "لن نتمكن أبدًا من إعادة الآباء والأبناء والأقارب إلى عائلاتهم، والشيء الوحيد الذي يمكن أن نقدمه لهم هو العدالة، والعدالة هي الحقيقة، ولقد وعدت عائلات وأصدقاء الضحايا، كما وعدت الشعب الأوكراني بإثبات الحقيقة، ويجب أن نعرف ما حدث".





وأكد الرئيس الأوكراني على مسألة نقل الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة إلى بلاده، لافتاً إلى أن "كييف تمتلك القدرات التقنية اللازمة والخبراء المتخصصين، لتحليل بيانات الصندوقين"، مشددًا على الحاجة إلى ضمان مزيد من التحقيق الفعال في الحادث.





كما اتفق الطرفان على تسليم جميع بقايا الطائرة التي بقيت في حالة سليمة إلى أوكرانيا، وأعرب الطرفان عن تعازيهما لأسر الضحايا وأقاربهم من كلتا الدولتين.





وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز "بوينغ" يوم 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى كييف.





وأسفر الحادث عن مصرع 167 راكباً من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.





وأقر قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، في يوم 11 يناير، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدًا على أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.



