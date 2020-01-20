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ترتيب الدوري السعودي بعد تعثر الهلال.. وهدية ثمينة للنصر

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:32 م
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ترتيب الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
أميرة فطيم
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أهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نقطتين ثمينتين، بعدما سقط في فخ التعادل أمام نظيره الفيصلي، بهدفين لمثلهم في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في المباراة الجولة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح الإيطالي سيباستيان جيوفينكو أهداف اللقاء لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الفيصلي عند الدقيقة 47.

وأدرك خاليم هيلاند هدف التعادل للفيصلي عند الدقيقة 55، قبل أن يحرز البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء عند الدقيقة 88.

فيما سجل خاليم هيلاند هدف التعادل القاتل من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الهلال عند الدقيقة 90+2، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بتعادل الفريقين إيجابيا بنتيجه 2-2.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:-

1- الهلال برصيد 31 نقطة.

2- النصر برصيد 30 نقطة.

3- الأهلي برصيد 26 نقطة.

4- الرائد برصيد 26 نقطة.

5- التعاون برصيد 25 نقطة.

6- الوحدة برصيد 24 نقطة.

7- أبهاء برصيد 23 نقطة.

8- الفيصلي برصيد 21 نقطة.

9 – الشباب برصيد 21 نقطة.

10- الاتفاق برصيد 17 نقطة.

11- الفيحاء برصيد 17 نقطة.

12- الحزم برصيد 15 نقطة.

13- الاتحاد 14 نقطة.

14- الفتح برصيد 9 نقاط.

15- العدالة برصيد 9 نقاط.

16- ضمك برصيد 8 نقاط.
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تعثر الهلال ترتيب الدوري السعودي الهلال النصر الاهلي

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