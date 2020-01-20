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محافظ أسوان عن صرف تعويضات أهالي النوبة: "السيسي وعد فأوفى"

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:21 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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علق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على احتفالية صرف تعويضات أهالي النوبة لمن لم يتم تعويضهم في بناء السد العالي، والتي أقيمت اليوم بأسوان، قائلًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع رؤوسنا جميعًا".

وأضاف "عطية"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد أهالي النوبة وأوفى بوعده وعهده.

وأشار إلى أنهم خيروا أهالي النوبة بين الحصول على وحدات سكنية جديدة أو تقنين أوضاع الأراضي التي يمتلكونها، لافتًا إلى أن هناك دفعة أخرى من متضرري النوبة سيتقدمون بأوراقهم ابتداءً من مطلع فبراير للحصول على تعوضيات أخرى.
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الكلمات المفتاحية

تعويضات أهالي النوبة النوبة السيسي

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