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البلاديوم يرتفع لمستوي قياسي جديد

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:08 م
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أسعار البلاديوم
أسعار البلاديوم
وكالات
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صعدت أسعار البلاديوم لمستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسجل المعدن المستخدم في صناعة السيارات وفقاً لمعايير بيئية أفضل، في وقت سابق من اليوم مكاسب بمقدار 119 دولار.

ويقترب البلاديوم عند مستواه الحالي من ضعف سعره في نفس الفترة العام الماضي، مدفوعًا بالطلب من شركات صناعة السيارات، التي تستخدم البلاديوم لتحد من العوادم الناتجة عن السيارات التي تعمل بالبنزين.

وسجل سعر التسليم الفوري للبلاديوم  2496 دولار للأوقية، بعد أن سجل 2577 دولار في وقت سابق من التعاملات، وهو مستوى قياسي جديد.
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الكلمات المفتاحية

صناعة السيارات المعايير البيئية أسعار البلاديوم

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