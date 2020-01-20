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موسكو تبحث مع أنقرة الوضع في سوريا وليبيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:46 م
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وزير الدفاع الروسي ونظيره التركي
وزير الدفاع الروسي ونظيره التركي
الفجر
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أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع نظيره التركي خلوصي أكار، وبحثا خلال هذه المكالمة "الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على سوريا وليبيا"، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة الروسية في بيان: "جرت مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي ووزير الدفاع التركي"، لافتة إلى أن الطرفين بحثا الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على سوريا وليبيا.

هذا واستضافت العاصمة الألمانية، يوم أمس الأحد، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

ويشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

وتشهد ليبيا مواجهات، منذ شهر أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.

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الكلمات المفتاحية

موسكو ليبيا سوريا روسيا تركيا أنقرة

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