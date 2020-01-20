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"وأنا مش واخد بالي في الستينات".. محمد الكيلاني يشارك جمهوره بأحدث ظهور له

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:27 م
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محمد الكيلاني
محمد الكيلاني
رباب مصطفي
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يشارك الفنان محمد الكيلاني جمهوره، بصورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره

وعلق"الكيلاني" علي الصورة:" وأنا مش واخد بالي في الستينات" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره، وكان أبرز التعليقات على الصورة:"بتفكرنى بمحمد فوزي، بجد أنت شخصية محترمة جدآ" .

مسلسل "فلانتينو"

شارك الفنان محمد الكيلاني،فى بطولة هذا المسلسل، حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، عادل إمام، دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، سليمان عيد، حمدى المرغنى، اخراج رامى إمام، تأليف أيمن بهجت قمر .

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الكيلاني، شارك فى بطولة مسلسل" الآنسة فرح" مع عدد كبير من نجوم الفن منهم، رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، جيلان علاء، مريم الخشت،اخراج أحمد الجندى .
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