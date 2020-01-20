بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

حدد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقم قميصه الذي سيرتديه مع الفريق، خلال المرحلة المقبلة.



واختار بادجي، القميص رقم 27 مع المارد الأحمر، على أن يخوض به أول مبارياته عقب قيده محليًا وإفريقيًا، حيث من المنتظر أن يتواجد خلال مباراة النجم الرياضي الساحلي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، خاطب الاتحاد النمساوي من أجل إرسال البطاقة الدولية للاعب السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنتقل حديثًا في الانتقالات الشتوية الجارية.



وجاءت مخاطبة الجبلاية لنظيره النمساوي بناءًا على توصية من النادي الأهلي من أجل اتخاذ الخطوات في قيد اللاعب بالقائمة المحلية والإفريقية قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي المقبلة.



ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في التأكد من قيد اللاعب حتى يتم تجهيزه بالشكل المطلوب والاستعانة به بالجولة المقبلة من دوري الأبطال.



وتعاقد النادي الأهلي مع السنغالي أليو بادجي قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي لمدة أربع مواسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء يوم 26 يناير الجاري، على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.