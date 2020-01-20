ضبط مسؤول محطة لبيعه 55 ألف لتر مواد بترولية بالسوق السوداء في طوخ

ألقت مباحث التموين بالقليوبية، القبض على مسؤل محطة لتموين السيارات لبيعة 55200 لتر مواد بترولية بالسوق السوداء بدائرة مركز طوخ تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط مسئول محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة طوخ، لتجميعه 55200 لتر مواد بترولية "سولار- بنزين 80، 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية بحوالي 386700 جنيهًا، تحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.