هايدي محمد للفجر الفني: أمنيتي أن يتبنى تامر حسني موهبتي.. وأريد التحدث معه

أثارت الطفلة هايدي محمد ضجة كبيرة وذلك بعد اقصائها من ذا فويس كيدز وعدم التفاف لجنة تحكيم البرنامج لها ولاسيما وأنها تتمتع بصوت قوي نال إعجاب الجمهور.



وقالت هايدي في تصريح خاص للفجر الفني أنها تتمنى أن تقابل الفنان تامر حسني لحبها الشديد له، ولقد وعدها البعض بأنهم سيحاولون أن يحققوا لها هذه الأمنية وتتواصل معه.



وأضافت هايدي أنها تريد من تامر حسني أن يتبنى موهبتها وتظل معه دائمًا سواء في الحفلات أو غير ذلك وتود التحدث معه.



جدير بالذكر أن هايدي محمد كانت قد تصدرت قوائم التريند خلال الأيام السابقة، وقالت والدتها في تصريحات صحفية أن ابنتها قد أصيبت بحالة نفسية شديدة إثر ماحدث لها في البرنامج.



