أحمد سعد يغازل جمهوره: "حبيت الغناء.. فأحبتوني فيه.. فأحببته أكثر"

نشر الفنان أحمد سعد جمهوره، بصورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره



علق" سعد" علي الصورة:" حبيت الغناء..فأحبتوني فيه..فأحبيته أكثر وأكثر" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" أحلي فنان وأحنا كمان بنحب صوتك الرائع، بالتوفيق ومستنين الجديد" .



أغنية "مامي كوسا":



طرح الفنان أحمد سعد، والموزع حسن الشافعي والمطرب كنكة، فيديو كليب أغنيته الجديدة "ماما كوسا"، ولذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج شركة "the basement records" .



والأغنية من كلمات إسلام كنكة، وألحان أحمد سعد وإسلام كنكة وخالد عصام الدين .



يذكر أن مؤخرا طرح الفنان أحمد سعد، فيديو كليب أغنية"يا مدلع" ومن كلمات أحمد سعد، والتي تخطت ٤ مليون مشاهدة علي قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" .