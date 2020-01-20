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"المؤلفين والملحنين" تتابع تطورات الحالة الصحية للموسيقار صلاح الشرنوبي

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:42 م
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صلاح الشرنوبي
صلاح الشرنوبي
يارا أحمد
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تتابع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"، تطورات الحالة الصحية للموسيقار صلاح الشرنوبي، الذي تعرض لشرخ في عضلة الفخد خلال الأيام الماضية ودخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة.

أوضحت الجمعية في بيانها بأن الموسيقار تماثل للشفاء، وخرج من المستشفى ويمكث حاليا فى منزله لاستكمال العلاج وذلك بعد أن كان قد أصيب بشرخ فى عضلة الفخد أثر سقوطه.
 
وتمنى مجلس إدارة الجمعية التي يترأس مجلس إدارتها الشاعر مدحت العدل، وكافة أعضائها العاملين والمنتسبين الشفاء العاجل للشرنوبي الذى يعد واحدا من رموز الأغنية المصرية والعربية.

صلاح الشرنوبي من مواليد محافظة الاسكندرية فى 29 ديسمبر من عام 1959 وأنضم لجمعية المؤلفين والملحنين فى 26 أغسطس من عام 1990، وقدم مئات الاعمال الشهيرة مع نجوم الغناء العربي أمثال وردة الجزائرية ونجاة وسميرة سعيد وراغب علامة ونوال الزغبي وجورج وسوف
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