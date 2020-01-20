Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعطل البورصة الأمريكية اليوم احتفالاً بذكرى "لوثر كينج"

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:56 م
Advertisements
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
Advertisements

أغلقت البورصة الأمريكية وأسواق السندات اليوم الإثنين، في عطلة رسمية احتفالاً بذكر ميلاد مارتن لوثر كينج الناشط الحقوقي الذي دعا إلى المساواة وإنهاء التمييز العنصري.


وتتوقف التداولات في بورصتي نيويورك وناسداك اليوم، ما يعلق التعاملات في أسواق الأسهم والسندات والعقود الآجلة للسلع.

وتبدأ البورصة الأمريكية غدًا الثلاثاء أول تعاملات الأسبوع، بعد أن أنهت تعاملات الجمعة الماضية عند مستوى قياسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مارتن لوثر كينج البورصة الامريكية ارقام قياسية إنهاء العنصرية

أخبار تهمك

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ يوم

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ يوم

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ يوم

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

مدرب برشلونة الجديد يحرج فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يعاقب نجمه بسبب واقعة مباراة المقاولون

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

اليوم عطلة رسمية بالبورصة اليابانية احتفالًا بعيد الشكر

البورصة الأمريكية تختتم تعاملات الأسبوع على خسائر حادة

اليوم إجازة رسمية بالبورصة المصرية والعربية بمناسبة رأس السنة الميلادية

البورصة الأمريكية تتراجع في أول جلسات الأسبوع مع مخاوف من التباطؤ الاقتصادي

البورصة الأمريكية تغلق على تراجع مع إعلان نتائج الشركات

أول خطوة " بورصة " .. التعريف بالأوراق المالية وأنواع "الأسهم" و"السندات "

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status