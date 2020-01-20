تعطل البورصة الأمريكية اليوم احتفالاً بذكرى "لوثر كينج"





أغلقت البورصة الأمريكية وأسواق السندات اليوم الإثنين، في عطلة رسمية احتفالاً بذكر ميلاد مارتن لوثر كينج الناشط الحقوقي الذي دعا إلى المساواة وإنهاء التمييز العنصري.









وتتوقف التداولات في بورصتي نيويورك وناسداك اليوم، ما يعلق التعاملات في أسواق الأسهم والسندات والعقود الآجلة للسلع.



