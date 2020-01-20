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تعطل البورصة الأمريكية اليوم احتفالاً بذكرى "لوثر كينج"
الإثنين 20/يناير/2020 - 06:56 م
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أغلقت البورصة الأمريكية وأسواق السندات اليوم الإثنين، في عطلة رسمية احتفالاً بذكر ميلاد مارتن لوثر كينج الناشط الحقوقي الذي دعا إلى المساواة وإنهاء التمييز العنصري.
وتتوقف التداولات في بورصتي نيويورك وناسداك اليوم، ما يعلق التعاملات في أسواق الأسهم والسندات والعقود الآجلة للسلع.
وتبدأ البورصة الأمريكية غدًا الثلاثاء أول تعاملات الأسبوع، بعد أن أنهت تعاملات الجمعة الماضية عند مستوى قياسي.
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