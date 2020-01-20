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طريقة سهلة.. تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وموعد انتهاء فترة السماح

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:39 م
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الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
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كشفت "we" الشركة المصرية للاتصالات عن إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اليوم الإثنين الموافق الـ20 من شهر يناير الجاري.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وتتيح الشركة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي والتي تصدر 4 مرات خلال العام، بمنتصف أربع أشهر (يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر)، عبر الموقع الرسمي لـ "we".

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وخطواتها

وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية، على تقديم خدمة لقرائنا الأعزاء، نقدم لكم رابط وكيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لهذا الشهر، دون الحاجة للذهاب إلى فروع الشركة.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الدخول عبر هذا الرابط: https:billing.te.egar-eg

فترة السماح

وتسمح الشركة المصرية للاتصالات لعملائها، التأخر عن السداد لـ30 يومًا، كفترة سماح تستر من منتصف الشهر إلى منتصف الشهر الذي يليه.

متى يتم وقف إيقاف التليفون الأرضي؟

ويحول خط العميل إلى استقبال فقط، إذا تأخر في الاستعلام عن سداد فاتورة التليفون الأرضي وسدادها، لمدة شهر، وفي حالة لم يقم العميل بسداد الفاتورة بعدها يتم رفع الخدمة بشكل مؤقت لحين الدفع.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وخطواتها:

أولاً: تسجيل الدخول على الرابط الذي خصصته المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرض.

ثانيًا: وضع الكود الخاص بالمحافظة في المربع الفارغ.

ثالثًا:  إدخال رقم التليفون الشخصي الخاص بك.

رابعًا: اضغط على أيقونة أظهر الفواتير.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي في يناير وطريقة السداد: 

بعد الاتسعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، يمكن سدادها من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال الآتي:

أولًا: النقر على سداد الفاتورة.

ثانيًا: تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

ثالثًا: تحديد طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي سواء بالفيزا أو الماستر كارد.

يذكر أن فترة السماح بعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ومعرفتها، لا تتعدى الشهر، ويمكن سداد فاتورة يناير الجاري، حتى الـ15 من فبراير.


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