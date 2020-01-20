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بسبب حرائق أستراليا.. ارتفاع أسعار العدس والفول في مصر

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:28 م
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الفول والعدس
الفول والعدس
الفجر الاقتصادي
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كشفت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، عن ارتفاع أسعار الفول والعدس بالأسواق العالمية والمحلية بسبب حرائق أستراليا بجانب تحول دول منتجة مثل الهند إلي مستوردة، مما قلل من تأثير تراجع سعر الدولار على تكلفة استيراد المنتجات من الخارج.

وقالت الشعبة إن ،أسعار الفول عالميًا تتراوح ما بين 650 إلي 750 دولارًا للطن، والعدس يتراوح مت بين 725 إلي 800 دولار للطن، يضاف عليها المصاريف الإدارية، والشحن، والتخليص الجمركي، أي ما يتراوح بين 5 إلى 8%.

وتراوحت أسعار الجملة للعدس ما بين 12 إلي 16 جنيها للكيلو، حسب الجودة والنوع، ليباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 16 إلي 25 جنيها بعد إضافة مصاريف التعبئة والتغليف، ومصاريف النقل، بينما تتراوح أسعار الفول المستورد ما بين 13 إلي 16 جنيها في الجملة.

وأشار إلى أن المستوردين يبيعون البضائع المخزنة لديهم بأسعار رخيصة، لأنهم اشتروها بسعر أقل من الأسعار العالمية المرتفعة الآن، وأن نسبة هامش ربح التجار لا تتعدي الـ 5% بأي حال من الأحوال.

ولفت إلى أن مصر تستورد نحو 98 %، من حجم استهلاكها من العدس، وتستورد نحو 88% من حجم استهلاكها من الفول، وأهم الدول الموردة لمصر هي كندا وأستراليا.
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