محافظ الدقهلية يوافق على تخصيص 6 مليون جنيه لشراء مستلزمات طبية بمستشفيات الإقليم





وأكد محافظ الدقهلية على سرعة إنهاء إجراءات الشراء وفقا للقانون لتوفير ما يلزم للمستشفيات والوحدات الصحية من مستلزمات طبية متنوعة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على مستشفيات مديرية الصحة.



ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المستلزمات الطبية التي وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على شرائها ضرورية لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين في المستشفيات والوحدات الصحية.

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على قيام مديرية الصحة بشراء مستلزمات طبية متنوعة بمبلغ 6مليون جنيه لمستشفيات ووحدات صحية بنطاق المحافظة.وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين وخاصة توفير احتياجات المرضى في مختلف التخصصات وتوفير المستلزمات الطبية والعلاج اللازم لهم.