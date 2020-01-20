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أوكرانيا تصمم على تسليم إيران الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:11 م
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حطام الطائرة الأوكرانية
حطام الطائرة الأوكرانية
وكالات
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أكدت أوكرانيا، مساء اليوم الإثنين، على أنها تصرعلى تسليم ايران الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المنكوبة، التي اسقطت عن طريق الخطأ بصاروخ إيراني خلال ذروة التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

ويقوم وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني محمد إسلامي، بزيارة مدينة كييف اليوم، ومن المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو: إن "الوزير الايراني جاء للاعتذار رسميًا بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ خطأ".

وصرح بريستايكو: "نأمل أن نتمكن من مناقشة قضايا عملية بينها إعادة الصندوقين الأسودين، وسيكون ذلك دليلا على استعداد ايران لفتح حوار".

وكانت طائرة البوينغ 737 متوجهة إلى كييف، لكنها تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران في الثامن من يناير، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها ومعظمهم من الإيرانيين والكنديين.

وتحطمت الطائرة بعيد إطلاق إيران صواريخ على القوات الأمريكية في العراق، ردًا على إغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية بطائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وبعد أيام اعترفت طهران بإسقاط الطائرة من طريق الخطأ.

وصرح بريستايكو يوم الجمعة الماضي، بأن "طهران مستعدة لتسليم الصندوقين الأسودين لكييف، إلا أن مسؤولا إيرانيًا بارزًا أعلن سابقاً أن طهران تنوي الاحتفاظ بالصندوقين في الوقت الحالي".

وأصدرت كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، الأسبوع الماضي، خطة من خمس نقاط للتعاون مع ايران في التحقيق، داعية إلى السماح بالوصول الكامل بدون إعاقة لمسؤولين أجانب.

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الكلمات المفتاحية

الطائرة المنكوبة الصندوقين الأسودين إيران أوكرانيا

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